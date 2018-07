Jazz e blues: a Villa Bombrini la rassegna "Roots & Beer"

Venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 luglio, nello splendido parco di Villa Bombrini, il Quaalude Rock Club organizza tre serate dedicate al jazz e al blues, le radici musicali da cui il rock ha preso vita.

Ospiti di fama internazionale

Grazie alla direzione artistica di Alberto Malnati, artisti di fama internazionale si alterneranno sul palco di Villa Bombrini per tre serate di grande musica: venerdì 13 luglio l’inossidabile Lino Patruno, banjo e voce e Clive Riche, voce, accompagnato dalla Buddy Bolden Legacy All Star con Alberto Malnati al contrabbasso, Fabrizio Cattaneo alla tromba, Roberto Colombo alla chitarra, Stefano Guazzo al clarinetto e Rodolfo Cervetto alla batteria; ad aprire la serata: la Louisiana Brass Band. Sabato 14 luglio saliranno sul palco di villa Bombrini la strabiliante Jessita Mc Kinney accompagnata da Bruno Marini all’organo Hammond, Chubby John al basso, BC Bag dietro i fusti, apre la serata Paolo Magnani seguito da Miki & The Red Rockets e da Bruno Mah e Daniela Biasoletto con il loro trio Dada. Domenica 15 luglio suoneranno: il grandissimo Paolo Bonfanti con Nicola Bruno al basso elettrico e Alessandro Pelle alla batteria, aprono i Kid Blues Combo e a seguire Fabio Ricchebono e gli Old Shoes Tom Waits Experience.

Biglietti e orari

I concerti hanno inizio alle ore 18. I biglietti saranno in vendita online su TicketOne oppure presso la Villa a partire dalle 17 al costo di 12 euro a persona, il biglietto valido per un’unica serata, per chi acquista i biglietti validi per tutte le serate in programma è previsto uno sconto pari a 6 euro sul prezzo totale. I posti sono a sedere. Sarà possibile cenare nell’apposita area drink & food attrezzata nel parco della Villa in collaborazione con il Biggie e con il Mastro Birraio Massimo Lupi.

Gli eventi sono stati realizzati in collaborazione con Jazz Lighthouse e Louisiana Jazz Club.