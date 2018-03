"La Rondine" di Giacomo Puccini al Carlo Felice

Bella ed elegante, Magda de Civry è una protagonista della vita mondana della Parigi del Secondo Impero e ha un ricco protettore, Rambaldo. Ma una sera conosce Ruggero, giovane aristocratico di provincia, ed è subito amore.

Magda, per paura che la sua fama di donna frivola allontani Ruggero, si finge di umili origini (una grisette, una Mimì). Abbandona il lusso dei salotti parigini e si rifugia con l’amato in un angolo remoto della Costa Azzurra. Ma quando Ruggero ottiene dalla famiglia il permesso di sposarla, Magda non ha il coraggio di ingannarlo e gli rivela la verità sul proprio passato. E per non costringerlo a un matrimonio sconveniente, lo lascia, pur soffrendone, tornando alla vita di prima. Se Traviata non fosse un dramma, ma una commedia sentimentale con finale amaro, non c’è dubbio: sarebbe La rondine di Puccini.

Un’opera scandita dal ritmo del valzer, come un’operetta, dai balli americani allora di moda (fox-trot, one-step), come un musical, e con un profumo sonoro “francese” degno di Ravel. La regia di Giorgio Gallione utilizza le stesse scene disegnate da Guido Fiorato per Traviata, a sottolineare il gioco di specchi con il capolavoro verdiano.

Direttore d’Orchestra Giuseppe Acquaviva (21, 22, 23) Alvise Casellati (24 e 25)

Regia, Giorgio Gallione

Scene e costumi, Guido Fiorato

Coreografie, Giovanni Di Cicco

Luci, Luciano Novelli

Assistente alla regia, Luca Baracchini

Assistente scene e costumi, Francesca Marsella

Assistente alle scene, Anna Varaldo

Orchestra e Coro del Teatro Carlo Felice

Maestro del Coro Franco Sebastiani

Personaggi e interpreti principali

Magda Elena Rossi – Maria Teresa Leva

Lisette Giuliana Gianfaldoni – Francesca Tassinari

Ruggero Arturo Chacón-Cruz – Roberto Iuliano

Prunier Marius Brenciu – Alessandro Fantoni

Rambaldo Stefano Antonucci – Sergio Bologna

Périchaud Giuseppe De Luca

Gobin Didier Pieri

Crébillon Davide Mura

Yvette/Georgette Francesca Benitez

Bianca/Gabriella Marta Leung

Suzy/Lolette Marina Ogii

Un maggiordomo Alessio Bianchini/Loris Purpura

Un cantore Francesca Benitez

Mimi danzatori DEOS