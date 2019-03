Romano Nervoso dal Belgio al Quaalude Rock Club

I Romano Nervoso tornano in Italia: agili e simpaticissimi rappresentanti internazionali dello spaghetti-rock, arrivano in Italia per il tour celebrativo dei dieci anni.

Testi in italiano e grande carica rock per questa band; in apertura, i genovesi Comma 22.

Appuntamento domenica 24 marzo al Quaalude RockClub di Genova. Apertura porte alle 21 e inizio concerto alle 21,30.

Per info quaalude.club@gmail.com