Tornano i Rolli Days: l'appuntamento di ottobre 2019, tutte le novità

Il 12 e 13 ottobre tornano i Rolli Days a Genova, e la città torna a celebrare gli straordinari palazzi dell’aristocrazia genovese, che dal 2006 sono Patrimonio dell’Umanità UNESCO.

Per un fine settimana, come da consuetudine, sarà possibile visitarli gratuitamente.

La città si divide in 3

Tre sono le aree cittadine attorno alle quali si sviluppa questa nuova edizione dei Rolli Days:

- Strada Nuova, tra le novità troviamo Palazzo Angelo Giovanni Spinola (Via Garibaldi 5), che apre per la prima volta il piano nobile, decorato con affreschi di Andrea Semino, Bernardo Castello e Lazzaro Tavarone. Torna ad aprire dopo diversi anni, solo per la giornata del 13 ottobre, il piano nobile di Palazzo Spinola Doria. Palazzo Agostino Pallavicini (Via Garibaldi 1), con la sua splendida facciata rinascimentale, apre al pubblico i suoi ambienti affrescati di eccezionale pregio opera di Andrea e Ottavio Semino, fra cui il grande affresco del salone che narra le vicende di Psiche.

- Area di San Lorenzo, per la prima volta sarà aperto al pubblico Palazzo Cicala, nel cui complesso sarà aperto per la prima volta al pubblico il passaggio che collega piazza degli Invrea alla cinquecentesca facciata dipinta del palazzo Squarciafico e a Piazza delle Scuole Pie, dove sarà visitabile il trionfo barocco dei bassorilievi marmorei dell'omonima Chiesa.

- Zona di Banchi, sarà possibile godere anche dell’inedita visita di palazzo Senarega, sito nell’omonima piazza. Risalendo dal fronte del porto verso piazza Fontane Marose, sarà aperto il palazzo Spinola Franzone in via Luccoli, con le sue meravigliose decorazioni di epoca barocca.

Novità: "Vuoi dormire in un Palazzo dei Rolli?"

Novità assoluta dell'edizione di ottobre 2019 è la Rolli Experience, dedicata a chi vuole vivere l'emozione di trascorrere un soggiorno a Genova come un antico ospite della Repubblica.

A partire da questa edizione, sono disponibili speciali pacchetti, comprensivi di visite guidate e spazi di pregio riservati a un numero limitato di visitatori, cena in location esclusive, pernottamento in strutture ricettive inserite nel Sistema dei Palazzi dei Rolli. Per prenotare

L'anteprima di venerdì 11: "Palazzi in luce"

Speciale anteprima venerdì 11 ottobre con i "Palazzi in luce": grazie alla collaborazione con gli Amici dei Musei Liguri e di Palazzo Ducale. La sera precedente ai Rolli Days, si apriranno nuovamente le finestre dei palazzi di Strada Nuova, di piazza Fontane Marose e di piazza della Meridiana, offrendo una visione unica delle straordinarie decorazioni ad affresco, che risalteranno illuminate nel buio della notte, fino alle 23.00.