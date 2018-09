Rolli Days: l'appuntamento di ottobre 2018

Il 13 e 14 ottobre Genova celebra la seconda edizione 2018 dei suoi Rolli Days: tornano ad aprire le porte gli straordinari palazzi dell’aristocrazia genovese che secondo Rubens erano un esempio di bellezza e magnificenza per tutta Europa.

Come sempre, decine di palazzi fastosamente decorati e ricchissimi di storia e storie saranno aperti al pubblico, per svelare i segreti di cinquecento anni di storia di Genova e delle sue famiglie.

I visitatori potranno scegliere di visitare i palazzi nell’ordine e nel numero che preferiscono, contando sulla presenza di Divulgatori Scientifici e Studenti dell’Università degli Studi di Genova, che mettono a disposizione la propria competenza e professionalità per illustrare le storie di arte, cultura e vicende genovesi che sono racchiuse fra gli affreschi, gli stucchi e le straordinarie architetture dei palazzi.

Per chi invece preferisce un percorso accompagnato da guide turistiche abilitate, saranno disponibili visite guidate tematiche a una selezione dei palazzi, a pagamento, in italiano, inglese, per bambini e famiglie. Le visite si potranno presto acquistare on line su www.visitgenoa.it, o di persona presso gli uffici IAT.

Le novità

Come ogni anno, sarà possibile tornare a visitare molti dei palazzi di Strada Nuova e del centro storico di Genova; sono previste anche alcune suggestive novità: per la prima volta sarà aperta al pubblico Villa di Negro-Rosazza (Piazza di Negro 3), un esempio di stratificazione di eccezionale pregio a livello architettonico, scultoreo e pittorico, che vede protagonisti i maggiori artisti genovesi dal Cinque al Settecento e che fu la dimora suburbana del ricco Ambrogio di Negro, il cui palazzo cittadino sarà visitabile in via San Luca 2 nei medesimi giorni.

A completare questo percorso tra palazzi e ville, torna ad aprire al pubblico Villa Pallavicino delle Peschiere (Via san Bartolomeo degli Armeni 5 – aperta solo sabato 13), dimora amata da Dickens e decorata da Luca Cambiaso e dal Bergamasco, le star della pittura del Cinquecento in Liguria, nonché buen retiro del potente Tobia Pallavicino, che in città risiedeva in via Garibaldi al numero 4.

Come assoluta novità emerge Palazzo Franzone Spinola (Via Luccoli 23) che oltre all’imponente e significativa presenza architettonica, presenta al suo interno gli affreschi settecenteschi di Domenico Parodi, sino ad oggi mai aperti al pubblico.

I Rolli e Paganini

L’edizione autunnale dei Rolli Days 2018 si tiene durante un ottobre all’insegna di Paganini, grazie al Festival Paganini, che animerà tutto il mese, e all’apertura della grande mostra “Paganini Rockstar” (Palazzo Ducale, 19 ottobre 2018 – 10 marzo 2019).

Per questo anche i Rolli Days saranno ricchi di appuntamenti musicali.



Per tutte le novità sul programma: http://bit.ly/rollidaysottobre2018



Genova è normalmente raggiungibile via autostrada, aereo, ferrovia, mare: ecco qui tutte le indicazioni utili.



Sponsor Istituzionali del Comune di Genova: Gruppo Iren - Coop Liguria

Main sponsor: Carige - Arca Fondi

Sponsor: Gruppo Metinvest



Radio Montecarlo è Media partner del Comune di Genova