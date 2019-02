Rolli Days, l'appuntamento della primavera 2019

Torna nel maggio 2019 l'appuntamento con i Rolli Days, per tre giorni di festa, cultura e arte: gli straordinari palazzi dell’aristocrazia genovese - un esempio di bellezza e magnificenza per tutta Europa -apriranno le loro porte dal 3 al 5 maggio.

Cosa sono i Rolli Days

Come sempre, decine di palazzi fastosamente decorati e ricchissimi di storia e storie saranno aperti al pubblico, per svelare i segreti di cinquecento anni di storia di Genova e delle sue famiglie.

I visitatori potranno scegliere di visitare i palazzi nell’ordine e nel numero che preferiscono, contando sulla presenza di Divulgatori Scientifici e Studenti dell’Università degli Studi di Genova, che mettono a disposizione la propria competenza e professionalità per illustrare le storie di arte, cultura e vicende genovesi che sono racchiuse fra gli affreschi, gli stucchi e le straordinarie architetture dei palazzi.

Per chi invece preferisce un percorso accompagnato da guide turistiche abilitate, saranno disponibili visite guidate tematiche a una selezione dei palazzi, a pagamento, in italiano, inglese, per bambini e famiglie.

Le novità: più spazio alla Valpolcevera

Tra le novità, un coinvolgimento più massiccio anche della Valpolcevera, quartiere in sofferenza dopo il crollo del ponte Morandi. E dunque porte aperte all'abbazia di San Nicolò del Boschetto, alla Certosa di Rivarolo, e ad altri gioielli del territorio.