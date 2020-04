Rolli Days Digital Week: quest'anno le bellezze di Genova si celebrano online

Genovamorethanthis vi offre uno straordinario viaggio digitale attraverso i Palazzi dei Rolli con la #RolliDays Digital Week!

Dal 16 al 23 maggio, l’appuntamento primaverile con i Palazzi dei Rolli, Patrimonio dell’Umanità Unesco dal 2006, si trasferisce sul web!

Con una serie di video inediti, insieme agli immancabili divulgatori scientifici, vi porteremo all’interno di alcune delle dimore più prestigiose, alcune delle quali verranno mostrate al pubblico per la prima volta!

Ecco quindi l'elenco dei palazzi che si potranno visitare nel primo weekend della Rolli Days Digital Week:

Palazzo Tommaso Spinola (Pessagno) - Salita Santa Caterina novità

Palazzo Interiano Pallavicino - Piazza Fontane Marose novità

Palazzo Pantaleo Spinola (Gambaro) - Via Garibaldi

Palazzo Tobia Pallavicino – via Garibaldi

Palazzo Angelo Giovanni Spinola - Via Garibaldi

Palazzo Nicolosio Lomellino, Via Garibaldi

Palazzo Ridolfo Maria e Gio Francesco I Brignole Sale (Palazzo Rosso) Via Garibaldi

Palazzo Gio Carlo Brignole (Durazzo) – Piazza della Meridiana

Palazzo Giacomo e Pantaleo Balbi (Senarega) – Via Balbi

Palazzo Ambrogio di Negro - via San Luca

Palazzo Sinibaldo Fieschi - Via San Lorenzo novità

Palazzo Stefano Squarciafico - Piazza Invrea novità

L’appuntamento con i Palazzi dei Rolli proseguirà per tutta la settimana successiva, fino a sabato 23 maggio, con video dedicati a ulteriori siti e approfondimenti che permetteranno a tutti di godere della bellezza del patrimonio culturale genovese; e con qualche deviazione “golosa”, in collaborazione con Camera di Commercio e con il circuito “Genova Gourmet”, per scoprire anche i tesori e la meraviglia della cucina genovese tradizionale.



La Rolli Days Digital Week si può scoprire qui https://www.visitgenoa.it/rollidaysdigitalweek/.