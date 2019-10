Domenica 13 ottobre alle ore 9,30 arrivano i Rolli Days for All: in occasione della giornata nazionale delle persone con Sindrome di Down, la visita guidata sarà svolta in collaborazione con Manuel Pagano e Marta Lavoratorini, due ragazzi speciali della Fondazione Cepim.

Per informazioni

lidiaschichter@gmail.com

328 4222168