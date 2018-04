Genova Antiquaria Days: il mercatino dell'antiquariato si snoda per le vie del centro

In occasione dei Rolli Days, il weekend del 19 e 20 maggio arriva "Genova Antiquaria Days", il mercatino dell'antiquariato che animerà le vie genovesi.

Sabato 19 si potrà fare shopping, alla ricerca delle antichità perdute, in via Cesarea, mentre domencia l'appuntamento è in via Cairoli, Galleria Mazzini, largo Lanfranco, largo San Giuseppe e piazza Matteotti.