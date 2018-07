Rockabeer a Villa Bombrini con Raw Power, Ian Paice dei Deep Purple e gli Statuto

Dopo il travolgente successo dello scorso anno, venerdì 27, sabato 28 e domenica 29 luglio, nello splendido parco di Villa Bombrini, il Quaalude Rock Club in collaborazione con CDM, Città della Musica organizza tre serate dedicate al rock, quello vero.

Gli ospiti: Raw Power, Ian Paice e gli Statuto

La storia della musica sul palco della Villa con i Raw Power venerdì 27, Ian Paice dei Deep Purple sabato 28, accompagnato dalla all stars italiana dei Purple Pils (assemblata per l'occasione, con esponenti di prestigiose band metal e hard rock) e a chiudere la rassegna gli Statuto per il gran finale di domenica 29.

Le band genovesi che apriranno le serate:

Venerdì 27 luglio Kurt Russhell, Rancho Bizzarro, Powerdrive e V8 Compressor sabato 28 luglio Dassistassy, Rodders Garage Band, Razor Edge e altri e domenica 29 luglio Comma 22, Five Faces, Lola’s Lads e Lolita.

Biglietti e orari

I concerti inizieranno alle ore 18. I biglietti saranno in vendita online tra pochi giorni oppure presso la Villa a partire dalle 17. Sarà possibile cenare nell'apposita area drink & food attrezzata nel parco della Villa in collaborazione con il Biggie e con il Mastro Birraio Massimo Lupi.