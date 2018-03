Il mito del rock a volume altissimo al Count Basie

"Cafe Days" era l'appuntamento del lunedì al Sin-è di New York, la serata in cui Jeff Buckley intratteneva gli spettatori davanti a un caffè con la sua voce unica e la chitarra, prima del suo debutto discografico. Il progetto nasce dall'amore per il mito, con un percorso musicale e narrativo che ripercorre le tappe della sua vita, dalla prima apparizione al successo mondiale.

Nella seconda parte della serata in scena gli Warehouse: musica con essenza on the road, tutto quello che vuoi sentire nei peggiori bar della capitale. Marilyn Manson si scazzotta con gli Stray Cats mentre il Re sta a guardare, la band suona Personal Jesus in piedi sul contrabbasso e noi ci muoviamo, felici, a tempo di rock.

È il concerto speciale del Count Basie, è la serata di Paolo: suonata e ballata lungo le magie dello stare insieme, ancora e con amore, sotto il palco.