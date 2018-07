Rkomi presenta "Ossigeno" alla Mondadori

Rkomi, domenica 15 luglio, incontra tutti i suoi fan a Genova alle ore 18 presso la Mondadori di via XX Settembre, dove presenterà il suo ultimo progetto artistico: “Ossigeno”.

Considerato come uno degli artisti più talentuosi del panorama hip hop attuale Rkomi, in arte Mirko Martorana, torna a meno di un anno dalla pubblicazione del primo album “Io in Terra” e lo fa sorprendendo tutti.

“Ossigeno” è musica e parole, un inedito lavoro costituito da 112 pagine di pensieri, appunti, aneddoti e ricordi, dall’esordio di Dasein Sollen sino ad oggi, accompagnate da un EP di 6 brani inediti. Oltre alla canzone omonima che titola l’intero progetto anche “Vuoi una mano?” e “Per un pugno di emozioni”, solo per citarne alcune.

Il testo è caratterizzato da un linguaggio semplice e diretto nel quale l’artista racconta le proprie impressioni prima di affrontare un tour e le emozioni che lo portano alla creazione di una canzone. Un racconto che mette in luce la vera essenza di Mirko e non di Rkomi.

“Ossigeno” nasce dall’esigenza e dalla volontà di fermarsi, voltarsi indietro per poter guardare avanti. Questo progetto è un viaggio nell’evoluzione di uno dei volti principali della nuova generazione, la penna più interessante e acclamata della nuova scena.

Attraverso un suono incalzante e delle melodie orecchiabili le 6 tracce confermano l’eccezionale vena cantautoriale dell’artista e la sua continua maturazione. L’EP è un mix perfetto di differenti sonorità, dal rap sino a molteplici contaminazioni che abbracciano l’elettronico.

Da venerdì 13 luglio Rkomi sarà impegnato nell’ “Ossigeno instore tour” che lo vedrà protagonista nelle principali città italiane per la presentazione del nuovo progetto e per l’atteso incontro con i fan. Continua nel frattempo l’inarrestabile successo del suo “Io in Terra summer tour” che lo vedrà protagonista dal vivo nei principali club della penisola italiana. In luglio le prossime tappe saranno l’11 a Rimini per proseguire il a Fondi (La), il 14 Milano, il 20 a torre annunziata (Na) e il 30 a Rapallo (Ge). In agosto il 18 è la volta di Termoli (CB), il 23 a Vinadio (CN), il 25 a Quartu sant’elena (CA), 1 settembre ad Home festival di Treviso e il 12 a Porto cervo.