Rkomi incontra i fan alla Mondadori

Sabato 23 marzo alle 18,30, presso la Mondadori di via XX Settembre, il rapper Rkomi incontra i fan e firma le copie del suo ultimo album "Dove gli occhi non arrivano".

L'album è stato registrato tra il Sud Africa e l'Italia e interamente prodotto da Charlie Charles, ed è stato anticipato dal singolo "Blu", che vanta un featuring d'eccezione con Elisa.

"Blu" è un brano che riesce ad essere contemporaneamente pop eppure criptico, solare eppure malinconico: combinando suggestioni e immagini per associazione di idee, racconta la quotidianità e la difficoltà di essere se stessi senza compromessi.

Rkomi - all'anagrafe Mirko Manuele Martorana - si è sempre distinto per la complessità delle sue liriche oniriche e visionarie, e in pochi anni si è guadagnato l'affetto di decine di migliaia di fan grazie al suo primo album ufficiale del 2017 "Io in Terra", che ha ricevuto la certificazione come Disco di Platino.