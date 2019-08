Riviera Critical Beer: tre giorni tra birre artigianali, bancarelle e street food a Casarza Ligure

La quinta edizione del Riviera Critical Beer a Casarza Ligure in Piazza Unicef per tre giorni di degustazioni di birra artigianale con 12 mastri birrai da tutta Italia, stand gastronomici locali e regionali, musica dal vivo e banchetti artigianali.

Dopo le precedenti edizioni al Campo Sportivo di Leivi quest'anno il Critical Beer si sposta a Casarza Ligure per l'ultima grande festa dell'estate 2019.

Date e Orari

Venerdì 30 agosto 2019 dalle 17 alle 01

Sabato 31 agosto 2019 dalle 17 alle 01

Domenica 1 settembre 2109 dalle 15 alle 24

Birrifici e punti ristoro

Dodici i birrifici presenti alla manifestazione brassicola:

Canediguerra ,Birrificio dell’Altavia, La Taverna del Vara, Birra Leo, Birra del Bracco, La Spezia Brewing Co., Piccolo Birrificio Clandestino, Nostrale, Brùton, Birra Galhop, Plurale, Sagrin

Otto i punti ristoro dove mangiare

Pastificio Val di Vara, La bottega del Panigaccio, Avocado Hamburger Genova, Cian dell'az. agricola la Bucolika - Lunigiana, il Banchetto Sardo, L'Anciua di Sestri Levante, L’Articiocca di Sestri Levante, la Porchetta e fritti di verdura del Virgola e i Dolci di Pastamondo

Musica live per le tre serate

Venerdì 30 agosto dalle 22

RAPHAEL Live w/ The Band - Reggae/Soul

DUB DRUM Live - Dub Reggae

Sabato 31 agosto dalle 22

Swing& Boogie Live Music

The Zenaswingers - Swing in Genova Djset&Dance

Domenica 1 settembre dalle 21

Rino Gaetano Tributo w/ I figli del Negus

Fabrizio de Andrè Tributo w/ Alberto Napo Napolitano

Ingresso libero

Come nelle precedenti edizioni, per abbattere lo spreco e l’inquinamento da plastica, abbiamo deciso di sostituire il bicchiere usa e getta con il nuovo bicchiere riutilizzabile legato “Critical Beer” al prezzo di 3 euro.

Parte del ricavato sarà donato in beneficienza.

Chi fosse già in possesso del bicchiere ecologico è invitato a portarlo con se nei giorni del Critical Beer.

Gallery