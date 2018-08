A Riva Trigoso un nuovo appuntamento del Festival Organistico Internazionale

Domenica 12 agosto alle 21.15 la Chiesa Parrocchiale di S. Pietro Apostolo di Riva Trigoso ospiterà l’esibizione del duo formato dal contralto Alessandra Visentin e dall’organista Luca Scandali, docente presso il Conservatorio di Musica di Perugia.

Il concerto si colloca nell’ambito del XX Festival Organistico Internazionale “Armonie Sacre percorrendo le Terre di Liguria”, rassegna itinerante promossa dall’Associazione Culturale “Rapallo Musica” che fa tappa a Sestri Levante per la seconda volta consecutiva nella sua storia. La manifestazione aderisce da quest’anno al progetto F.O.N.O. – Festival Organistico del Nord Ovest, che affianca ai tradizionali concerti in Liguria diversi appuntamenti in Valle d’Aosta. Si rinnova quindi l’opportunità di ascoltare l’organo “Filippo Tronci” (1896) in un ampio repertorio comprendente composizioni di Antonio Vivaldi, Domenico Scarlatti e Pietro Morandi.

Il concerto si avvale del sostegno economico della Compagnia di San Paolo e del Comune di Sestri Levante; main Sponsor Latte Tigullio–Centro Latte Rapallo e Coop Liguria.

L’ingresso al concerto è libero e gratuito.