Ritorno al museo: la Deposizione di Pietro Francesco Sacchi

Giovedì 15 marzo, alle ore 16.00 presso la sala Fieschi del Museo, si terrà la presentazione dell’intervento di restauro, realizzato presso il Laboratorio di Nino Silvestri, con la direzione di Franco Boggero (Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana e le province di Imperia, La Spezia e Savona) e grazie al prezioso contributo del Lions Club Pegli.

La tavola, attribuita a Pietro Francesco Sacchi e alla sua bottega, era stata portata in Museo nel 2012 e si trovava in cattive condizioni conservative: era stata inserita tra le opere per le quali si era attivato un crowfounding intitolato “La Bellezza è un dono“, grazie al quale, nel frattempo, è stato raggiunto l’importo per il restauro del Polittico di Santa Caterina.

Per questo intervento, reso sempre più necessario, si è provvidenzialmente attivata la sensibilità del Lions Club Pegli: in questo modo, si è potuto restituire al dipinto la qualità cromatica in parte andata perduta, mettendo in sicurezza e riparando parti dell’opera gravemente danneggiate da interventi poco opportuni. Il risultato, che potrete ammirare, ha permesso di rileggere questa testimonianza artistica tradizionalmente assegnata al pittore pavese in collaborazione con la sua bottega, e di metterla in relazione con la grande tavola, raffigurante anch’essa la Deposizione di Cristo, dipinta da Pietro Francesco Sacchi e attualmente conservata nella stessa chiesa di Monte Oliveto.

Ingresso libero.

Per info: biglietteria del Museo, 010 2475127