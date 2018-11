"Il ristoro dello spirito": la cena in cui si ordinano portate e... poesie

Nell'elegante ed accogliente ambientazione del locale "Il Filleo-Hospitality & Quality Selection" (Galleria Mazzini 3/R), la compagnia Teatro Bunkerlak va in scena con "Il Ristoro dello Spirito", un viaggio appassionante nei vari generi della poesia.

Gli attori Giancarlo Cibelli e Isabella Giacobbe, gireranno per i tavoli con un particolarissimo menù di poesie che va da Dante a Carducci, passando da Montale a Neruda. Accompagnati inoltre, dalle indimenticabili note di una violinista d'eccezione, Clarissa Leonardini.

I commensali potranno "ordinare" la poesia che preferiscono e godere della fantastica interpretazione degli attori, mentre degustate un ottimo calice di vino e le prelibatezze della cucina.

È consigliata la prenotazione: 010 553 0173

Giancarlo Cibelli

Giancarlo Cibelli è un attore genovese di adozione, con origini napoletane.

Agli inizi del suo percorso artistico, frequenta a Genova la scuola teatrale del famoso comico Luca Bizzarri, ottenendo molteplici possibilità lavorative e lavorando negli anni seguenti con diverse compagnie teatrali.

Successivamente si diploma come attore e regista all’Accademia Internazionale di Teatro di Roma (“Circo a Vapore”), dove approfondisce il suo percorso di studi nell’arte della clownerie. Anni dopo decide quindi di fondare un trio comico: gli “I Vanofossati”. Nel 2018, il trio, vince il Festival Faenza Cabaret.

Giancarlo Cibelli è inoltre attore della storica produzione teatrale grossetana di Francesco Tarsi.

Sempre nel 2018 ha curato la regia dello spettacolo “Psicosi”, produzione della Compagnia Teatro Bunkerlak di Genova, di cui è presidente, socio fondatore e regista.

È attore e promotore dell’innovativo format “Il Ristoro dello Spirito” presso la compagnia Teatro Bunkerlak.

Isabella Giacobbe

Isabella Giacobbe è un’attrice messinese.

La sua vocazione attoriale, nata durante il periodo scolastico, la porta ad entrare in contatto con i maggiori rappresentanti del panorama teatrale messinese.

Successivamente, avendo deciso di intraprendere un percorso attoriale professionale, decide di lasciare la città natale per approfondire il suo bagaglio professionale.

Nel dicembre 2016 si diploma quindi attrice professionista alla Scuola del Teatro Stabile di Genova, ritenuta tutt'oggi una delle migliori scuole d’Italia.

In seguito ha lavorato con diversi registi tra i quali Valerio Binasco che la dirige nello spettacolo “La Cucina”, vincitore del premio Le Maschere 2018 come miglior regia.

Nel novembre 2017 fonda a Genova, insieme al suo compagno di vita e di lavoro Giancarlo Cibelli, la compagnia Teatro Bunkerlak.

Clarissa Leopardini

Clarissa Leonardini, zeneise da sempre e per sempre. Diplomata in violino al Conservatorio Paganini di Genova, attualmente è allieva del corso di perfezionamento dell'Accademia di Musica del Pinerolo. Da sempre amante onnivora di tutto ciò che è arte, che sia musica o pittura, teatro o letteratura. Innamoratasi a prima vista (o per meglio dire, a primo ascolto) del violino, ha intrapreso il percorso in conservatorio, dove ha portato avanti per qualche tempo anche lo studio del pianoforte. Nel frattempo ha concluso gli studi al Liceo Classico A. D’Oria, ha iniziato l’università, e si è avvicinata al canto e al teatro frequentando alcuni corsi. È stata proprio quest’ultima esperienza a condurla per vie fortuite e fortunate fino alla Compagnia Teatro Bunkerlak, con la quale spera di poter costruire nuovi entusiasmanti progetti.