Riqualificazione di Lungomare Canepa: l'incontro sul web

Venerdì 15 maggio incontro sulla riqualificazione di Lungomare Canepa, un'opportunità per Sampierdarena. La conferenza si svolgerà in diretta su Facebook.

Dall’ascolto dei cittadini e delle necessità del quartiere è nata una proposta progettuale per la riqualificazione di Lungomare Canepa, per rafforzare la comunità locale nell’interesse di tutta la città.

Dall’analisi di queste condizioni attuali nasce il progetto di Emergencities per la riqualificazione di Lungomare Canepa che,

guardando alla città come ecosistema complesso, diventa un'opportunità per ripensare insieme e costruttivamente il futuro di San Pier d'Arena e per reagire alla crisi economica e sociale ulteriormente acuitasi con la più recente emergenza sanitaria Covid-19.