Ripartono i corsi di arte antica nel Museo Diocesano di Genova

A partire da novembre 2019 tornano al Museo Diocesano, a grande richiesta, i Corsi di Arte Antica, che permettono di ricostruire fedelmente alcune antiche tecniche artistiche come la pittura a tempera su tavola, la miniatura e la calligrafia medievale. Tutti, anche coloro che non hanno una specifica preparazione artistica, potranno seguire questa attività rilassante e creativa sulle tracce degli antichi maestri d’arte.

Nei luminosi spazi della Sala Didattica del Museo sarà così possibile ripercorrere antichi stili di pittura, com’è appunto quello utilizzato da Giotto e i suoi allievi, e impratichirsi con strumenti ormai per noi desueti, come il calamo o la penna d’oca. Il corso infatti non si propone solo di riprodurre opere medievali presenti in Museo o nell’Archivio Diocesano, ma anche di eseguirli quanto più possibile con i medesimi materiali di un tempo.

I docenti sono la Maestra d’Arte Francesca Cristini (pittura a tempera su tavola, miniatura) e il Maestro Calligrafo Yuri Zanelli (calligrafia medievale), soci dell’Associazione culturale Ianua temporis.

I corsi si terranno al venerdì pomeriggio e si articoleranno in due moduli da 5 o 7 lezioni ciascuno; i due moduli sono indipendenti e susseguenti fra loro ed è quindi possibile scegliere a quale partecipare in base alla propria disponibilità. È altresì possibile frequentare entrambi i moduli, dato che saranno predisposti soggetti diversi. I corsi prevedono infatti la realizzazione di un elaborato che rimarrà all’allievo.

Inizio corsi:

I modulo tempera e miniatura: 15 novembre 2019 - I modulo calligrafia: 29 novembre 2019

II modulo tempera, miniatura e calligrafia: venerdì 31 gennaio 2020

Costo: modulo da 7 lezioni (pittura a tempera su tavola e miniatura) € 250 a partecipante (comprensivo di tutti i materiali); modulo da 5 lezioni (calligrafia medievale) € 180 - con versamento di caparra di € 50 al momento dell’iscrizione, che va effettuata entro il 13 novembre per il I modulo e entro il 29 gennaio 2020 per il II modulo. I corsi saranno attivati al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti.

Evento organizzato da Festigium srl con la collaborazione dell’Associazione Culturale Ianua Temporis.

Info e iscrizioni: tel. +39 010 2475127 (chiamare da lunedì a domenica dalle 14:00 alle 18:00, martedì chiuso) – email prenotazioni@museodiocesanogenova.it