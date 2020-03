Tributo di Rino Gaetano al Sol Levante con i Capofortuna

Venerdì 13 marzo 2020 ritornano i Capofortuna nel levante ligure questa volta al Sol Levante di Cavi di Lavagna, con il tributo a Rino Gaetano, indiscusso protagonista della musica italiana, scomparso purtroppo all’età di soli trent’anni.

Le sue canzoni sono pietre miliari di denuncia sociale, satira e vita di strada interpretate in modo ironico e fiabesco.

Scriveva in modo graffiante e appassionato, e non aveva paura di scagliarsi contro i “poteri forti”, fossero essi i partiti, la chiesa o la televisione.

Era un visionario, come lo sono tutti i grandi artisti. Nonostante siano passati tanti anni i testi e le storie del cantautore calabrese suonano ancora attuali e sono segno di lungimiranza artistica di un genio popolare.

VenerdìVarietà® è l'appuntamento che combina cena, spettacolo, buona musica e discoteca. Pensata per un pubblico adulto che cerca qualcosa in più di una cena al ristorante, che apprezza la calda atmosfera di un live bar e una discoteca non frequentata da un pubblico troppo giovane.

Tutto inizia con la cena dalle h.20.30.

Due le opzioni possibili:

apericena a buffet (possibilità ovviamente di riservare posti a sedere e tavolo dal quale potrai gustare anche l'esibizione prevista per il dopocena) oppure cena servita con menù fisso.

Alle ore 22,30 invece inizia il live show, uno spettacolo di qualità dove si alterneranno band musicali, cabarettisti e altre stuzzicanti sorprese.

Dalle 00.00 i nostri dj Angelo Beccia e Bibo dj infuocheranno la pista fino alle 4 con la migliore selezione musicale commerciale e revival, un tocco amarcord quanto basta per farvi divertire.

Di seguito tutte le informazioni di dettaglio:

Cena dalle h.20.30

Apericena 20€ (1 drink incluso)

Cena menù fisso 35€ (bevande incluse)

Live dalle h.22.30 - Live music con CapoFortuna Rino Gaetano Tribute

Ingresso: 8€

L'ingresso nel preserata include la serata discoteca

Discoteva dalle h.00.00 over 25 - Musica commerciale e Revival

Ingresso uomo/donna 15€ (drink incluso)

Omaggio donna in lista entro h.1 - Per essere inserita in lista

Omaggio donna invia un SMS o whatsapp al 3441475761 indicando [nome] e [cognome] e il numero di persone

Info e prenotazioni:

3441475761