Editoria: la romana Rina Edizioni al Book Pride di Genova dal 18 al 20 ottobre

La casa editrice romana sarà nel Palazzo Ducale allo stand n. A 11 dal 18 al 20 ottobre e un ricco programma di incontri.

Sabato 19 ottobre alle ore 16 nella sala Kids in the city, lo scrittore e critico letterario Silvio Raffo presenta Tipi Bizzarri di Amalia Guglielminetti. Una vivace antologia con una carrellata di personaggi attraverso cui l’autrice racconta il ruolo della donna nella società del ‘900.

Domenica 20 ottobre alle ore 16 nella sala Kids in the city, la giornalista Silvia Neonato e lo storico Lorenzo Pezzica, raccontano invece Non sono vinta, raccolta di scritti da tra anarchia e antifascismo di Virgilia D’Andrea, maestra elementare, poeta e giornalista. E un’antologia in cui sono raccolti gli scritti poetici tra il 1919 e il 1932 che ricostruiscono il suo percorso politico e civile in difesa dell’anarchia e dell’antifascismo. Una testimonianza e un contributo al sostegno per la difesa comune della libertà che rivendica i principi di solidarietà e collaborazione.

Rina Edizioni

Una nuova realtà editoriale tutta al femminile: sono infatti donne che raccontano di donne. Con un progetto ben preciso, recuperare e ripubblicare scrittrici “dimenticate” riportando alla luce l’esperienza e il contributo di quelle donne dalla voce coraggiosa che sono state estromesse dal canone letterario e che hanno saputo cogliere i molteplici aspetti della realtà e del tempo in cui vivevano. Le prime due collane prendono il titolo di Libertarie: voci di scrittrici italiane, i cui testi di Amalia Guglielminetti e Matilde Serao valorizzano la voce originalissima delle scrittrici che si sono impegnate a cogliere e raccontare la realtà.

E Biblioteca pratica per la donna italiana, in cui si recuperano testi di autrici che offrivano consigli pratici destinati sia alla sfera domestica sia alle norme di saper vivere e comportarsi in società.