Rigiocattolo: vendita di giocattoli usati per aiutare i bambini malati

Il "Rigiocattolo" è il nome della vendita di giocattoli che le Scuole della Pace della Comunità di Sant'Egidio organizzano nel mese di dicembre in molte città italiane ed europee. A Genova l'appuntamento è in piazza Matteotti dal 6 all'8 dicembre, dalle 10 alle 19,30.

Come funziona

L’iniziativa è ormai conosciutissima, e il principio è semplice: non tutto ciò che non si usa più è da buttare, basta un semplice ritocco e una bambola, un puzzle, un giocattolo di quando eri più piccolo possono trovare una nuova vita, fare felice un altro bambino, mentre chi lo ha regalato è orgoglioso di sapere che quel pupazzo, quel gioco che gli ha tenuto tanta compagnia e dal quale sembrava così difficile separarsi ora ha una nuova casa, ma soprattutto renderà felici tanti bambini in Africa.

Il Rigiocattolo ha una formula semplice, facilmente replicabile. Ecco come funziona: nei mesi precedenti si avviano le raccolte dei giocattoli usati nelle scuole e nei quartieri. I bambini portano i loro giocattoli e coinvolgono i loro compagni in una vera gara di solidarietà. Poi i giocattoli vengono smistati, scartando quelli davvero irrecuperabili e dividendoli per genere: giochi in scatola, bambole e pelouche, libri, puzzle, giochi da fare all’aria aperta. Il giorno del Rigiocattolo, poi, si allestiscono coloratissimi tavoli per le vie della città o nelle scuole, le piazze si trasformano in un villaggio dove i bambini distribuiscono gli inviti e chiedono alle persone di comprare un rigiocattolo, spiegando il senso dell'iniziativa. Tutti sono impegnati a vendere, consigliare, spiegare. Poi ogni acquirente viene accompagnato alla cassa ed al banco per i pacchetti (con carta riciclata, possibilmente!). Se l’ambiente lo consente, si crea uno spazio dove i più piccoli possono sperimentare i giochi in libertà.

Un'iniziativa per aiutare l'Africa

“Aiutare l’Africa è un gioco da ragazzi!” è infatti lo slogan che riempie le piazze e le scuole delle città nei giorni del Rigiocattolo. Sì, perché il Rigiocattolo è nato quando i bambini delle Scuole della Pace hanno saputo che tanti bambini come loro in Africa non avevano la possibilità di curarsi da gravi malattie come l’Aids.

Il ricavato delle vendite del Rigiocattolo sostiene le cure dei bambini malati di AIDS nell'ambito del programma Dream della Comunità di Sant'Egidio.

Un evento ecosostenibile

Il Rigiocattolo è un’iniziativa ecosostenibile: il giocattolo va riutilizzato perché i materiali plastici con cui è costruito sono in genere inquinanti, per questo bisogna farlo vivere il più a lungo possibile, perché quando si getta via nei rifiuti finisce in un inceneritore o in una discarica, continuando ad inquinare l'ambiente.