Riders invasion vol.1 al parco Mandela di Sestri Levante

Sabato 14 aprile 2018, presso il nuovo parco Mandela di Sestri Levante, al via la prima edizione del Riders Invaison Vol. 1, evento organizzato da Straight Outta Riva Trigoso & Break Bike Sestri.

Durante tutta la giornata dalle 15.30 il pubblico presente avrà la possibilità di guardare dal vivo alcuni tra i Bmx riders più forti d'Italia che gireranno tutto il giorno su un half pipe di altezza un metro e ottanta montato appositamente dai ragazzi di Ignoramps Skateparks e sulla nuova pumptrack dei ragazzi di Break Bike Sestri.

I riders confermati che parteciperanno alle dimostrazioni sono Paolo Giaconi, Jacopo Tarantino, Lucas Vega e Ramon Wallace Francesconi.

L'organizzazione estende l'invito a tutti gli appassionati riders che vorranno partecipare.

Per gli amanti del workout e del Calisthenics grazie all' appoggio de Gli Sportisti ci saranno esibizioni e prove libere sulle loro strutture.

Ad intrattenere il pubblico Alberto Pernazza, noto intrattenitore fenomeno vero con un microfono in mano e i ragazzi del Randal Circolo Arci accompagneranno il pubblico con vari programmi radiofonici che si alterneranno tra loro, quali Bumboklat, Wild in the Streets, Rudies Don't Fear, TrashNdentale e Make it Funky.

Saranno inoltre presenti stands dove si potrà mangiare e bere guardando l'evento seduti sopra il prato del nuovo parco sestrese.