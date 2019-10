"Ridere fa bene": una serata con i comici di Zelig e Colorado per l'associazione Samuele Cavallaro

Ridere fa bene in tutti i sensi: giova allo spirito e all'umore, e poi, se serve ad aiutare una Onlus, fa ancora meglio.

Domenica 3 novemrbe alle ore 20,30, presso il Tower Genova Airport Hotel (ex Sheraton) si terrà "RidereFaBene", arrivato alla quarta edizione, con un cast di comici tutto a sorpresa. Non mancheranno però i grandi nomi visti in tv durante le puntate di Zelig e Colorado, diretti da Matteo Monforte.

Si entra su invito, e il parcheggio è gratuito e offerto da Quick.

I proventi della serata serviranno ad aiutare l'ASCO, Associazione Samuele Cavallaro, molto conosciuta sul territorio, nata per ricordare il giovane Samuele, mancato in seguito a un incidente stradale: tra le ultime opere della Onlus, a luglio, la donazione di un parco giochi inclusivo a Villa Rossi, a Sestri Ponente.

L'iniziativa gode del patrocinio finanziario del Comune di Genova - Municipio Medio Ponente.

