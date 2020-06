Torna "Ridere d'agosto ma anche prima" con Antonio Ornano, Gene Gnocchi, Andrea di Marco ed Enzo Paci

“Ridere d’agosto ma anche prima”, il festival genovese più longevo, che proprio quest’anno celebra i trent’anni di esistenza, ritorna dal 27 giugno al 4 agosto 2020 con 21 appuntamenti (di cui 2 dedicati ai bambini) di teatro, cabaret e musica. Gli spettacoli si divideranno su due palcoscenici: quello del parco di Villa Imperiale nel quartiere di S. Fruttuoso, sede storica della rassegna, e quello di Piazza delle Feste al Porto Antico.

«Purtroppo, le circostanze attuali non permettono di festeggiare al meglio i 30 anni di vita, come sarebbe stato desiderio del teatro che, con perseveranza e tenacia, ha costruito anno dopo anno cartelloni estivi sempre più nutriti e vari – spiega Lorenzo Costa, direttore artistico del Teatro Garage – Infatti, il distanziamento fisico, prima fra le norme preventive anti Covid-19, non permette agli spazi di avere il consueto numero di posti a sedere. Ciò comporta il quasi dimezzamento del pubblico. Per questo motivo, per alcuni spettacoli si è deciso, di concerto con gli artisti, di effettuare una doppia recita alle 20.30 e alle 22. La stessa regola va seguita anche sul palco, il che significa che non potranno avere spazio commedie di tipo tradizionale in cui l’interazione fra gli attori è necessaria, ma saranno in scena riduzioni in forma di reading o di monologhi o dialoghi “distanziati”, nulla togliendo al divertimento delle proposte, pur nell’anomalia dell’allestimento».

Comicità

Tra i grandi protagonisti della rassegna, tornano i Bruciabaracche, il gruppo di comici genovesi più acclamati degli ultimi anni. A causa del numero dei componenti e del forte richiamo di pubblico, il collettivo non potrà esibirsi in un’unica data ma verrà “spacchettato” in più show. Si esibiranno al Porto Antico, in Piazza delle Feste, Enzo Paci (mercoledì 1 luglio), Antonio Ornano (venerdì 10 luglio), Andrea Di Marco (mercoledì 15 luglio) e I Soggetti Smarriti (lunedì 3 agosto), mentre a Villa Imperiale andranno in scena gli spettacoli di Andrea Carlini (martedì 7 luglio), Daniele Raco (giovedì 9 luglio) e Gabri Gabra (mercoledì 29 luglio).

Sempre in Piazza delle Feste, martedì 14 luglio, si terrà lo spettacolo di un altro grande ospite, Gene Gnocchi, che torna alla sua grande passione, la musica, con la storia di una ex rock-star che darà modo al poliedrico attore di esibirsi anche nel canto. Sullo stesso palco si avvicendano, giovedì 16 luglio, in una sorta di sfida della risata, alcuni comici televisivi in “Zelig vs Colorado”.

Spettacoli per famiglia

Con “Ridere d’agosto ma anche prima” torna anche la rassegna dedicata ai bambini “Ti racconto una fiaba d’estate”, nata dalla fortunata esperienza - ideata e coordinata da Fiorella Colombo - delle domeniche pomeriggio alla Sala Diana dedicate ai più piccoli. Quest’anno, il programma vede anche una coda didattica nei Campus teatrali che si prefiggono di intrattenere i bambini ma sempre in ambito creativo, fatte salve tutte le precauzioni sanitarie del caso. Gli spettacoli a Villa Imperiale sono divertenti e profondi e, proprio per queste caratteristiche, risultano entrambi adatti anche per il pubblico adulto: in programma “La Baba Jaga” (che apre la rassegna sabato 27 giugno) e “Il capriccio del diavolo”, dedicato al genio di Niccolò Paganini (domenica 5 luglio).

Musica

Non mancheranno gli appuntamenti dedicati alla musica all’interno del cartellone di “Ridere d’agosto”. Tra gli spettacoli a Villa Imperiale sono in programma alcune operazioni di contaminazione fra parola e musica come “Storie arcane” suggestivo reading sul tema dei tarocchi con musiche di Vincenzo Zitello (mercoledì 23 luglio), “Lettere da Londra” che la Compagnia Chez Thesse dedica ai Beatles (martedì 4 agosto), e lo spettacolo di teatro canzone dei Blue Jasmine (domenica 2 agosto). Inoltre, è in programma una serata dedicata alla trilogia delle Tardone tratta dai libri di Luana Valle (martedì 21 luglio) e uno spettacolo sul “mentalismo” di Carlo Cicala, che stupisce e diverte (venerdì 31 luglio). Sabato 25 luglio, il gruppo musicale D.O.C. si esibisce, come di consueto, in un concerto di cover italiane e straniere a favore dell’Associazione Gigi Ghirotti.

Sabato 4 luglio, il Teatro Garage ripropone lo spettacolo “Sulle vie del Blues”, che debuttò a Villa Imperiale nel 2007 e che racconta la storia di questo genere musicale, fra aneddoti e brani eseguiti dal vivo. In scena Lorenzo Costa e Federica Ruggero con Alberto Bobby Soul De Benedetti e la band composta da Danilo Parodi, Davide Serini e Mauro Mura.

La rassegna è sostenuta da Regione Liguria, Comune di Genova, Municipio Bassa Val Bisagno, Porto Antico.

Biglietti e prevendite

Le prevendite si effettuano presso l’ufficio del Teatro Garage (via Repetto 18 r canc. a 30 mt dalla Sala Diana) dal martedì al giovedì dalle 14.00 - 18.00 e venerdì dalle 10.00 alle 13.00, e anche presso gli uffici IAT del Comune al Porto Antico, e online su Happy Ticket.

Informazioni: info@teatrogarage.it, www.teatrogarage.it - tel. 010.511447