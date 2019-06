"Ridere d'agosto ma anche prima": torna la rassegna del teatro Garage a Villa Imperiale e al Porto Antico

Dal 22 giugno al 3 agosto tornano gli spettacoli del Festival Ridere d’agosto ma anche prima, la rassegna estiva ideata e realizzata dal Teatro Garage con il contributo Regione Liguria, Comune di Genova, Municipio Bassa Val Bisagno, Porto Antico e in collaborazione con CIV C.so Sardegna.

Giunto alla 29esima edizione, Ridere d’agosto ma anche prima è il festival cittadino più longevo, diventato negli anni un appuntamento fisso dell’estate genovese, grazie al fitto programma di cabaret, teatro, musica e danza e ai grandi protagonisti che ogni anno ospita, tra i maggiori attori, comici e cabarettisti del panorama nazionale. «La rassegna è nata nel 1991 con l’intento di portare in scena diverse forme di comicità, anche marcate dalla contaminazione dei generi quali musica e danza – spiega Lorenzo Costa, direttore artistico del Teatro Garage – Negli anni, Ridere d’agosto ha ospitato tutti i più importanti nomi del panorama nazionale di teatro brillante e non solo, come Ale e Franz, Claudio Bisio, Aldo Giovanni e Giacomo, Luciana Littizzetto, Daniele Luttazzi e molti altri».

Ventiquattro appuntamenti in programma, quattro location, una rassegna dedicata ai più piccoli e tanti ospiti, tra cui Moni Ovadia, Dario Vergassola, Bruciabaracche, Oblivion, Enzo Paci e Mario Zucca. Anche quest’anno, il Festival offre un’ampia scelta di serate di divertimento di stampo più teatrale e altre di puro cabaret, senza dimenticare le serate di musica, di danza e la rassegna per bambini “Ti racconto una fiaba d’estate”, che torna per la seconda edizione.

«Sono ormai 29 anni che il festival Ridere d’agosto, ma anche prima ritorna puntuale nel panorama di appuntamenti estivi genovesi - dichiara Ilaria Cavo, assessore alla Cultura e allo Spettacolo di Regione Liguria - La rassegna si presenta come una delle iniziative più longeve del nostro territorio ed è sostenuta e finanziata dalla nostra giunta con convinzione, sin dal primo anno del nostro insediamento. Storicamente la kermesse ha sempre avuto l’obiettivo di portare in scena i generi più variegati e, all’interno del programma, ha sempre ospitato i grandi nomi del teatro nazionale, comico e non solo: da Ale e Franz, passando per Claudio Bisio, arrivando a Aldo Giovanni e Giacomo. Quest’anno gli appuntamenti sono ben ventiquattro e tra i protagonisti ci saranno Moni Ovadia, Mario Zucca, i nostri Bruciabracche e tanti altri. Trovo particolarmente interessante che sia contenuta anche una rassegna dedicata ai più piccoli, ‘Ti racconto una fiaba d’estate’, un modo significativo per consentire anche a loro di approcciarsi al mondo del teatro brillante in maniera piacevole e divertente».

Gli spettacoli si divideranno tra i palcoscenici di Villa Imperiale nel quartiere di S. Fruttuoso, sede storica della rassegna, destinata alle rappresentazioni più specificamente teatrali, e quelli del Porto Antico, luogo deputato per gli artisti nazionali e per il cabaret di grande richiamo. Qui, la rassegna toccherà la consueta Piazza delle Feste, che ospiterà tre grandi eventi: giovedì 11 luglio “Il Lago dei Cigni”, una serata di danza per appassionati e non solo portata in scena dalla Compagnia R. Paganini, domenica 14 luglio lo spettacolo concerto degli Oblivion, quintetto di attori e cantanti di grande impatto, e lunedì 15 luglio il duo particolare Moni Ovadia e Dario Vergassola con lo spettacolo “Un ebreo, un ligure e l’ebraismo”, in cui i due attori giocheranno con i luoghi comuni e con la serietà delle proprie tradizioni. La 29° edizione di Ridere d’Agosto segna anche il ritorno del Festival all’Arena del Mare, che farà da sfondo alla grande serata dei Bruciabaracche, uno degli appuntamenti simbolo della rassegna, in programma venerdì 2 agosto alle 21.30. A queste due location si unisce l’Isola delle chiatte, la suggestiva struttura galleggiante che ospiterà 3 dei 4 spettacoli della rassegna per bambini.

Ti racconto una fiaba d'estate: il programma

È proprio la rassegna dedicata ai piccoli spettatori “Ti racconto una fiaba d’estate” ad aprire gli spettacoli della nuova edizione del Festival. Sabato 22 giugno alle 21 a Villa Imperiale debutterà “La leggenda di Fantaghirò”, una rilettura della leggendaria eroina medievale curata da Fiorella Colombo assieme a Fabrizio Marchesano; a seguire andranno in scena i collaudatissimi “Cappuccetto Lupo Rock” (domenica 30 giugno, Isola delle Chiatte), “Attenti al lupo e alla capretta” (lunedì 8 luglio, Isola delle Chiatte) e “L’ultimo segreto di Houdini” (sabato 13 luglio, Isola delle Chiatte). La rassegna nasce dalla fortunata esperienza - ideata e coordinata da Fiorella Colombo - delle domeniche pomeriggio alla Sala Diana dedicate ai più piccoli con la proposta di spettacoli originali e divertenti che riscoprono le più note fiabe della tradizione.

Ridere d'agosto ma anche prima

Il primo appuntamento del Festival Ridere d’agosto ma anche prima vero e proprio sarà invece mercoledì 3 luglio alle 21.30 a Villa imperiale con lo spettacolo “Il meglio di Zucca”, con protagonista il comico Mario Zucca. Seguono lo spettacolo di Enzo Paci accompagnato dall’inseparabile Romina Uguzzoni (venerdì 5 luglio), il teatro brillante con L’Albicocca, il Crocogufo, la Corte dei Ratti, il Palco Giochi e un appuntamento con il teatro dialettale. Inoltre, sempre a Villa Imperiale, sono i programma i due concerti sul repertorio di croner italiano con la band di Andrea Mora e una serata blues con la cantante afroamericana Mia Nkem Favour Nwabisi. Sempre alla Villa Imperiale una serata di intrattenimento a ingresso libero in collaborazione con il CIV C.so Sardegna



Anche quest’estate si potrà cenare davanti al Palco di Villa Imperiale e poi assistere allo spettacolo con il biglietto integrato di apericena + spettacolo in collaborazione con la Rosticceria Solferino. Le prevendite si effettuano presso l’ufficio del Teatro Garage (via Repetto 18 r canc. a 30 mt dalla Sala Diana) dal lunedì al giovedì dalle 15 alle 18 e venerdì ore 10-13, presso gli uffici IAT del Comune, all’agenzia di Viaggi PGP a Quinto e online su Happy Ticket.



Tutti gli spettacoli nel programma su http://www.teatrogarage.it/