"Ridere d'Agosto... ma anche prima": torna la rassegna estiva di cabaret

Torna la rassegna di cabaret "Ridere d'agosto... ma anche prima", organizzata dal Teatro Garage e giunta nel 2018 alla 28esima edizione. Gli ospiti anche quest'anno saranno comici che hanno calcato palchi famosi a livello locale e nazionale, da Tullio Solenghi ad Antonio Ornano.

La novità di questa edizione consiste in tre appuntamenti pensati appositamente per i più piccoli (30 giugno, 5 e 11 luglio).

IL PROGRAMMA:

Sabato 30 giugno: Fantaghirò (per bambini) - La favola di Italo Calvino che ha preso spunto dalla tradizione popolare genovese (Isola delle Chiatte, Porto Antico).



Giovedì 5 luglio: Alla Ricerca di Peter Pan (per bambini) - Peter Pan è sparito, dove sarà finito? Bisognerà cercarlo insieme (Isola delle Chiatte, Porto Antico).



Martedì 11 luglio: Pierino e il Lupo (per bambini) - Le avventure del piccolo Pierino che riesce a catturare un lupo feroce (Isola delle Chiatte, Porto Antico).



Giovedì 12 luglio: Comedy Ring - Una serata insieme ai comici più famosi delle trasmissioni tv Zelig, Colorado e Camera Cafè (Piazza delle Feste, Porto Antico).



Venerdì 13 luglio: Antology - Il meglio dei personaggi interpretati da Antonio Ornano (Piazza delle Feste, Porto Antico).



Giovedì 26 luglio: Decameron, un racconto italiano in tempo di peste - Tullio Solenghi porta una rilettura in chiave moderna di sei novelle di Boccaccio (Piazza delle Feste, Porto Antico)



Giovedì 2 agosto: Bruciabaracche - Arrivano i comici genovesi che raccolgono successi ormai da 5 anni (Arena del Mare, Porto Antico)

Ingresso intero 18 euro, ridotto 15 euro (gli spettacoli per bambini costano 7 euro). La biglietteria si trova presso l'ufficio del Teatro Garage in via Repetto 18.