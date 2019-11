Prossimi appuntamenti con i Trilli: dal ricordo di Pippo al gemellaggio con Calasetta

Mercoledì 20 novembre Giuseppe Zullo, in arte Pippo dei Trilli, uno degli storici fondatori del duo insieme a Pucci, avrebbe compiuto 71 anni.

Per l’occasione il figlio Vladi ricorderà in musica suo papà stretto intorno all’affetto dei tanti amici artisti che interverranno per omaggiare Pippo nel giorno del suo compleanno. Il tutto avverrà fra le ore 18.00 le 21.00 circa presso la sede del DLF (Dopolavoro Ferroviario Genova) di Via Roggerone 8 nel quartiere di Rivarolo.

Tutti sono invitati presso il DLF, l’Associazione con il quale i Trilli hanno stretto un rapporto di collaborazione atto a promuovere ed organizzare congiuntamente eventi e manifestazioni di carattere socio-culturale. Ingresso libero con rinfresco per tutti i presenti che vorranno intervenire.

Qualche giorno dopo, sabato 23 novembre alle ore 15, avverrà uno storico gemellaggio tra il paese di Savignone e il Comune di Calasetta, il tutto nato dopo il clamoroso successo del concerto dei Trilli nel Comune calasettano, in terra sarda, dello scorso Settembre dove il gruppo ligure è apprezzatissimo e dove si è instaurato un rapporto di grande affetto e stima fra la comunità tabarchina e lo stesso gruppo.

L’iniziativa è partita da un’iniziativa di Vladi, residente nel Comune valligiano, e dal Consigliere comunale Bruno Castellotti con il benestare della Giunta, e vedrà la presenza del Sindaco di Savignone Mauro Tamagno e del vicesindaco di Calasetta Roberto Sinzu.

Il tutto proseguirà in un clima di grande festa la stessa sera con i Trilli e i cantanti tabarchini presso il Ristorante Il Pian dei Grilli di Fraconalto (AL), locale storico dove Pippo e Pucci diedero gli albori alla loro amicizia negli anni ’70 continuando a frequentarlo per tutta la loro vita. Lì dove Vladi fin da bambino è cresciuto tra il buon cibo tradizionale e le immancabili canzoni dei Trilli, ancora una volta sarà gran festa in musica fra ricordi e presente sempre nel nome della tradizione ligure.

Cena con menù tipico ligure-piemontese e spettacolo musicale a 30 euro. Prenotazioni al 349 5311343.