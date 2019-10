Il "Plus8 Tour" del dj canadese Richie Hawtin al Casa Mia Club: prima tappa italiana

Quattro sole date in Italia, in club scelti, con capienza massima di 500 persone. Prima tappa Genova.

Si chiama Plus8 Tour ed è stato ideato dal dj canadese Richie Hawtin e lo vedrà protagonista insieme a Fabio Florido in quattro locali selezionati tra i tanti rappresentativi la migliore scena techno / house nazionale (tra gli altri ricordiamo Skin – voce degli Skunk Anansie – Claudio Coccoluto, Ame, Luca Agnelli, Tini).

Che la scelta di Hawtin sia capitata sul Casa Mia Club di Genova è un nuovo motivo di soddisfazione per il direttore artistico Max Giannini che ormai da cinque anni allestisce un calendario degno dei più blasonati club internazionali e per RST Events che a Genova già realizza il Firs Festival (evento di musica elettronica che dal 2013, tre volte all'anno, coinvolge migliaia di giovani provenienti da tutta Italia) e #Smileandance, in scena ogni sabato notte sempre nel club di via XII Ottobre.

Richie Hawtin per gli amanti della musica elettronica è un top player. Inglese di nascita, canadese di adozione, oggi vive a Berlino, città che lo ispira molto e dove la scena "clubber" è fortemente sviluppata e innovativa. Una ventata di freschezza che siamo certi porterà a Genova giovedì 24 ottobre, data che per molti appassionati di techno promette di diventare una delle più significative di questo 2019.

Ad accompagnare Hawtin ci sarà Fabio Florido, dj e producer italiano residente, anche lui, a Berlino e per il quale vale lo stesso discorso appena fatto sulla capitale tedesca.