Caruggi, riapre la storica Ostaia Cicala: a settembre l'inaugurazione

Riapre le sue porte un pezzo di storia dei caruggi genovesi: martedì 11 settembre alle ore 17 è prevista l'inaugurazione dell'ostaia Cicala, una vera istituzione per gli amanti del centro storico e delle sue prelibatezze.

Arredamento vintage per lo storico locale senza tempo: l'appuntamento con l'inaugurazione dell'osteria è in vico Cicala, per bere buon vino e assaggiare frisceu. Non solo pranzi e cene: il ristorante si propone anche come punto di ritrovo per colazioni e aperitivi.