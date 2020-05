Riapertura dell'Acquario di Genova: modalità, orari e prezzi

Dopo due mesi e mezzo dall’adozione delle misure governative restrittive per prevenire il contagio da Covid-19 e dalla conseguente chiusura al pubblico, Costa Edutainment riapre i tre Acquari del gruppo, compreso quello di Genova che aprirà le porte il 28 maggio.

La struttura sarà dotata di postazione di rilevazione della temperatura corporea prima dell’accesso, segnaletica dedicata per favorire il giusto distanziamento sociale sia in biglietteria sia di fronte alle vasche espositive, dispenser di gel igienizzante lungo il percorso. La mascherina sarà da indossare obbligatoriamente per l’intera durata della visita.

I percorsi espositivi saranno interamente fruibili, ad eccezione delle vasche tattili, della sala VR Gear e del giardino Un battito d’ali.

Per il primo periodo di riapertura, sono sospese anche le visite guidate e "Dietro le quinte" che non consentirebbero il corretto distanziamento sociale.

Per evitare eventuali code in biglietteria, sarà fortemente incentivato l’acquisto dei biglietti online disponibili sui rispettivi siti internet per le sole singole strutture e non cumulativi.

È stata ridotta la capienza massima di visitatori in ingresso per ogni fascia oraria da 600 a 150 persone ogni mezz’ora.

Per prepararsi ad accogliere il pubblico, inoltre, la struttura ha effettuato accuratissime pulizie di tutti gli spazi che verranno fruiti dal pubblico e incrementerà tale attività quotidianamente.

«Siamo molto felici – afferma Beppe Costa, Presidente e Amministratore Delegato di Costa Edutainment - di riaprire al pubblico e di poter tornare ad essere un punto di riferimento turistico, economico e sociale dei territori dove siamo presenti. Invito tutti i cittadini di Genova e Liguria, Cattolica ed Emilia Romagna, Livorno e Toscana ad apprezzare le meraviglie del nostro territorio con uno sguardo di prossimità, nell’attesa della riapertura dei confini regionali. Seppur consapevoli che la ripresa sarà graduale, la riapertura vuole essere un segnale per tutti gli operatori del mondo turistico e culturale. Un segnale anche per i nostri visitatori che non hanno mai smesso di seguirci attraverso le attività digitali che hanno consentito di rimanere in contatto con tutti gli animali di cui non abbiamo mai smesso di prenderci cura».

Giorni e orari di apertura

Dal 28 maggio tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 18 con ultimo ingresso alle ore 16.

Prezzi

Online su www.acquariodigenova.it e in biglietteria saranno disponibili i biglietti per il solo Acquario di Genova, con prenotazione obbligatoria di data e fascia oraria di ingresso ai seguenti prezzi:

Adulti 27 Euro

Ragazzi (4-12 anni) 19 Euro

Ridotto 23 Euro

Al momento, non è prevista la vendita di biglietti cumulativi con altre strutture del mondo AcquarioVillage, né biglietti senza data e fascia oraria assegnata.