Rezophonic in concerto a Genova

Nuovo appuntamento per i Rezophonic che arriveranno sabato 7 marzo al locale Crazy Bull di Genova per la sesta data ufficiale del “Per Chi Crea Tour” Club 2020. Il progetto umanitario fondato da Mario Riso, i cui proventi hanno permesso la costruzione pozzi, cisterne, scuole in Africa, è tornato a pubblicare da poco materiale inedito con il singolo “L’ultimo fiore del mondo” cantato da Andrea Butturini (già nel team di Cristina Scabbia a The Voice 2018) e Ketty Passa. Il concerto sarà aperto dalle band milanese dei Deneb, trio elettro rock formato da Carlotta Limonta aka Kali (voce e live electronics), Jacopo Pierazzuoli (batteria) e Diego Pennati (Basso). Il Crazy Bull è in Via Eustachio Degola, 4/r a Genova. Inizio ore 21:00.

Dopo aver raccontato di Africa, acqua, spreco e rispetto nei confronti del pianeta, in un momento storico dove la sensibilità sociale a certi temi sta crescendo esponenzialmente, Rezophonic si candidano ad ambasciatori di un movimento in continua crescita. In 14 anni di attività il progetto ha finanziato 171 pozzi ,15 cisterne per la raccolta di acqua piovana e 3 scuole il tutto in Africa al confine tra Kenya e Tanzania. Nel 2020 ottenuta la sostenibilità del progetto grazie al bando "Per Chi Crea”, programma promosso dal Mibac e gestito da SIAE, Rezophonic tornano dal vivo come con i loro successi da “L’uomo di plastica”, “Nell’acqua”, “Dalla a me (io sicuramente non la spreco)” e molti altri.

Rezophonic è un supergruppo italiano fondato dal batterista Mario Riso (Movida, Rock Tv) a cui hanno partecipato negli anni oltre duecento musicisti della scena italiana tra cui membri di Lacuna Coil, Negramaro, Negrita, Timoria, Linea 77, Caparezza e moltissimi altri. Dal 2006 ad oggi il progetto ha all’attivo tre album (Rezophonic - 2006, Rezophonic 2 - Nell’acqua - 2011), Rezophonic III - 2014) e numerosi singoli che andranno a confluire nel prossimo lavoro Rezophonic IV. Segui Rezophonic: FB: http://bit.ly/FB_Rezo IG: http://bit.ly/IG_Rezo