"Réversible": gli acrobati canadesi de "Les 7 doigts de la main" alla Tosse

Gli straordinari acrobati canadesi de Les 7 doigts de la main - già applauditi alla Tosse in Cuisine & Confessions - tornano con il loro singolare e avvincente mix di teatro, circo, danza, musica e acrobazie.

Immagina i tuoi nonni e cosa hanno vissuto quando avevano la tua età. Réversibile è dedicato a una generazione che ha forgiato il mondo in cui viviamo oggi e le cui storie potrebbero rappresentare la chiave per un domani migliore. Un mondo “reversibile” in cui la vita di tutti i giorni viene sconvolta in nuovi, spettacolari universi pieni di bellezza, emozione e speranza. Perché non è mai troppo tardi per cambiare, ancora e ancora...

Scrive Le Monde «Le pareti tremano, i letti oscillano, le imposte sbattono, è il rumore della vita […] ognuno dei volti degli acrobati, tutti belli e uguali in azione, si staglia sullo sfondo del dipinto; tutti, qualunque sia il loro temperamento, sono indimenticabili. E questo non è un compito facile nel contesto di un circo fatto di exploit».