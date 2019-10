La principale finalità dell’evento "ReThink - Circular Ocean Forum" è di presentare percorsi pratici e potenziali scenari evolutivi, che possano condurre alla nascita di attività innovative ed imprenditoriali, supportando la crescita economica sostenibile a livello nazionale ed internazionale.

L'evento ha 4 focus:

- Energia dal mare: trend emergenti in ambito energetico che trasformano il mare in una delle fonti più interessanti per l’energia del futuro. Ad esempio, durante l’evento, ci sarà una tecnologia con un ottimo potenziale è stata sviluppata da Wave for Energy, che ha creato un dispositivo altamente innovativo chiamato ISWEC: questo dispositivo sfrutta un sistema giroscopico che interagisce con le onde del mare, per produrre energia elettrica. Il sistema da loro brevettato, basandosi su questo sistema giroscopico, riesce a sfruttare appieno la potenza delle onde, con una resa di gran lunga superiore rispetto ai suoi competitors.

- Bioeconomia e materiali: progetti in corso e possibili trend di sviluppo sulla pesca, sul riutilizzo degli scarti da quest’ultima e sui biomateriali. In merito a questa tematica sta operando in maniera attiva l’IIT (Istituto Italiano di Tecnologia) che ha avviato da qualche anno una ricerca per lo sviluppo di una tecnologia in grado di produrre bioplastiche da materiali organici. Il prototipo finora realizzato consiste nella creazione di una cassetta per la verdura, realizzata con gli scarti dei mercati ortofrutticoli, ma c’è l’intenzione di considerare anche la creazione di bioplastiche da proteine;

- Barche circolari e tecnologia: barche composte da materiali circolari, e che sono movimentate da fonti rinnovabili. Le navi sono dei mezzi di locomozione altamente inquinanti, ed anche i materiali utilizzati per le barche potrebbero essere ripensati, in quanto di difficile riciclo. In merito a queste tematiche sta agendo GS4C, una startup che ha lo scopo di organizzare e raggruppare un network di aziende professioniste nel settore, per realizzare soluzioni a impatto zero sull’ambiente: hanno sviluppato, per esempio, il prototipo di Mini650, una barca a vela da regata realizzata totalmente in materiale riciclabile.

- Materiali riutilizzati: materiali di scarto, principalmente di origine sintetica, ma anche organica, da riutilizzare per creare nuovi prodotti. All’interno dei mari è possibile ormai trovare enormi quantità di detriti e scarti, principalmente di origine sintetica. In Italia vi è una organizzazione che sta facendo molto a riguardo, si tratta di Aquafil, azienda che è riuscita a riciclare il nylon presente nelle reti dei pescatori, creando Econyl, un nylon riciclato che viene utilizzato per creare tappeti, e costumi da bagno a impatto zero.

Ogni ambito avrà una sessione specifica durante la giornata, in ogni sessione ci saranno:

1 esperto per mostrare la sua visione per il futuro;

2/3 aziende e startup che mostreranno i progetti in corso ed i loro piani per il futuro.

Alcune delle aziende, start-up ed istituzioni confermate come speaker per l'evento sono: Enel Green Power, Enea, Aquafil, Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), H2Boat, GS4C, Marevivo, Wave for Energy, Ticass, Università di Genova, Comune di Genova, Great Campus, TAG Genova, Ayming, Forum Economia e Innovazione, Material Connexion e Alternative Capital Partners, Duferco, Cooperativa Ziguele, Regione Liguria, Novu Ventures, AMIU ed Endless.

L'evento inizierà con la sessione riguardante "Energia marina" e successivamente "Bioeconomia marina" durante la mattinata, per poi proseguire con "Barche circolari" e "Materiali Riutilizzati" durante il pomeriggio.

Qui di seguito il programma dell'evento:

1. Intro

9.00-9.30: Registrazione

9.30-10.00: Comune di Genova (Giancarlo Vinacci), Great Campus (Maria Francesca Silva), Forum Economia Innovazione (Elisa Serafini), Tondo (Francesco Castellano).

2. Energia Marina

10.00-10.50: Enea (Gianmaria Sannino), Enel Green Power (Fabio Fugazzotto), Wave for Energy (Andrea Gulisano), 40South Energy (Michele Grassi).

10.50-11.15: Pausa

3. Bioeconomia e Materiali

11.15-12.05: IIT (Giovanni Perotto), Unige (Michela Gallo), Università di Firenze (Giuseppe Rossi), Coperativa Ziguele per Regione Liguria (Maddalena Fava)

4. Tavola Rotonda

12.05-13.00: L’ecosistema a supporto dell’Economia Circolare – Tag Genova (Alessandro Cricchio), ImpactScool (Andrea Dusi), Alternative Capital Partners (Evarist Granata), Eureka! Venture SGR (Stefano Peroncini), Ayming (Katiuscia Terrazzani), ANCI (Gianni Azzaro), Marevivo (Carmine Esposito), Tondo (Francesco Fumarola), Novu Ventures (Monica Castellano).

13.00-14.00: Pranzo (On your own)

5. Barche e Tecnologia14.00-15.15: Unige (Adriana Del Borghi), Duferco (Ezio Palmisani), Costa Crociere (Stefania Lallai), GS4C (Enrico Benco), H2Boat (Thomas Lamberti).

15.15-15.40: Pausa

15.40-15.55: Fabrizio Passetti: Storia di un surfista e della sua passione per il mare

6. Materiali Riutilizzati

15.55-17.15 Material Connexion Italia (Emilio Genovesi), Aquafil (Mattia Comotto), TICASS (Sara Cepolina), AMIU (Ilaria Marzoli), Innova Carbon (Danilo Vuono), Endless (Antonio Augeri).

7. Conclusioni & Saluti Finali

17.15-17.20: Tondo (Francesco Castellano).

L'evento ha ricevuto il patrocinio dal Comune di Genova, dall'Università di Genova, da Confindustria Genova, dalla Camera di Commercio di Genova, da Cluster Spring e dall'Istituto Italiano di Tecnologia (IIT)