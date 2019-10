In rete il nuovo personaggio di Carlo Denei

“Oh yeah! La mia fidanzata ha partecipato a Miss Italia e s’è classificata ultima: retrocessa nei maschi”.

Questa è una delle 104 micro-canzoni che il comico, autore televisivo e cantautore genovese Carlo Denei metterà in rete facendo cantare un suo personaggio per un anno intero.

Il personaggio si chiama Settimo Maledetto Genovese (che poi è l’alterego di Settimo Benedetto Sardo, che s’è dichiarato orgoglioso di essere imitato da Denei).

Settimo, che si chiama così solo perché ha la stessa fisiognomica e capigliatura dell’originale, è un cantautore dark-rock maledetto, appunto, che si esibisce con la chitarra in giro per la città intonando micro-canzoni, che poi non sono altro che battute in musica.

I 104 i pezzi che il bravissimo e paziente Angelo Lavizzari filmerà, finiranno in Instagram e Facebook con cadenza bisettimanale (lunedì e venerdì) per un anno intero. Il primo di questa lunga serie uscirà lunedì 4 novembre.

Le location non sono state scelte a caso, sono delle vere e proprie cartoline che rappresentano i punti più belli e curiosi di Genova. Vedremo Settimo cantare con lo sfondo di Palazzo Ducale, della fontana De Ferrari o della Lanterna. Sarà dunque un’occasione in più per sorridere e contemporaneamente far conoscere o rivedere i tesori della nostra meravigliosa città.