"Resistere e creare", alla Tosse la rassegna di danza internazionale

Dal 22 novmebre al 2 dicembre al Teatro della Tosse arriva "Resistere e creare", rassegna di danza internazionale arrivata alla quarta edizione.

La kermesse, firmata da Michela Lucenti e Marina Petrillo, quest’anno parte da una domanda: “Se dico danza a cosa pensi”? La domanda, anche sottotitolo di questa edizione, pone l’accento sulla multidisciplinarietà, sulla percezione di questa arte da parte del pubblico e sulla sua funzione nell’ambito dello spettacolo dal vivo. Un invito alla risposta rivolto al pubblico, nella consapevolezza che la danza, rito collettivo o espressione individuale fra i più istintivi e spontanei, patrimonio del folclore,oltre che dell’accademia, è tuttavia spesso percepita come distante, “difficile”, non per tutti. Le risposte degli spettatori (testi, foto, video, disegni, audio) che hanno partecipato alla call to action lanciata da Teatro della Tosse e Balletto Civile fanno parte di un’esposizione collettiva che verrà inaugurata il 23 novembre.

Per due settimane sono in programma spettacoli e laboratori, nati dall’incontro e dalla collaborazione tra il Teatro della Tosse e il collettivo Balletto Civile (in residenza artistica presso le sale di Sant’Agostino dal 2015) che mira a favorire il dialogo e la cura della relazione con “l’altro”, attraverso un cartellone caratterizzato dalla varietà di generi, dalla ricerca espressiva, dall’attenzione a tematiche sociali. La premessa dialettica della proposta, in un momento in cui in Italia la politica stigmatizza la diversità e punta sulla disgregazione per guadagnare consenso, è il bisogno di ripartire dalla costruzione di una comunità, a teatro e in ogni ambito, per riuscire a resistere e a creare cambiamento.