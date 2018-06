Reportage di viaggio dall'India remota

Proseguono gli appuntamenti per appassionati di viaggi con l'incontro organizzato da l'Angolo di Avventure nel Mondo di Genova presso il circolo Zenzero in Via Giovanni Torti 35 r.

La serata sarà dedicata alle remote regioni indiane Arunachal, Assam, Nagaland con fotografie e racconti a cura di Maurizio Traverso.

Incuneati tra Cina, Birmania e Bangladesh, Arunachal, Nagaland e Assam presentano caratteristiche umane e naturali molto particolari. Mentre Assam è in parte indianizzato, l 'Aruchal offre spaccati di vita e ambienti assolutamente peculiari, dagli Aptani grandi coltivatori di riso ( e da loro abbiamo partecipato al festival di primavera) ai Men Ba, etnia tibetana spersa tra i monti ad alta quota. Il Nagaland poi è un "modo a parte": di etnia birmana, i Koniak sono un popolo ancora molto legato alle tradizioni: al famoso festival di Aoling ci aggiriamo tra autentici ex tagliatori di teste e fumatori d'oppio.