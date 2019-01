Kseij Dance Company porta "Relazioni Esterne" al teatro Verdi

Il 23 marzo al teatro Verdi di Sestri Ponente si terrà una serata di danza contemporanea in due atti con lo spettacolo "Relazioni Esterne", che ha l’intento di rappresentare, attraverso svariate coreografie, come nella società odierna le persone si relazionano a vicenda e come queste relazioni possono essere influenti nelle decisioni di tutti i giorni.

Danzatori Kseij Dance Company :

Sara Ferrera, Sara Gualtieri, Chiara Ramone, Alissa Zanini, Sindi Stana, Alice Vancheri, Francesca Casano

Ospiti:

Compagnia Opus Ballet (Firenze) , Alekseij Canepa-Delattre Dance Company (Germania)

Direttore artistico:

Alekseij Canepa

Assistente alla coreografia:

Andrea Colli

Produzione:

Studio Danza Alla Poilova

Fotografo:

Eros Zanini

Riprese Video:

Micro Movie

Botteghino:

dal martedi al sabato dalle 16.30 alle 19 la domenica dalle 15.00 alle 18.30 e durante gli spettacoli