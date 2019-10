Red&Rum live a Le Clab

Le Clab inizia la stagione live alla grande con i Red&Rum.

A cantare e suonare, Paola Franciosi (voce) e Diego Bertone (voce e chitarra acustica), due vecchie conoscenze del panorama musicale genovese.

Entrambi provengono dalla gavetta del live, militano in altre formazioni ma quando si uniscono in duo si esprimono in modo molto intimo: propongono in chiave acustica tutte le grandi hit che ci hanno accompagnato negli ultimi 20 anni.