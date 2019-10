Stravagando: racconti, canzoni e stonature involontarie di con Marco Rinaldi al RecordRunners

Venerdì 4 ottobre appuntamento al RecordRunners, in Via Fiasella 82 r. Genova.

Alle 19.30 aperitivo e, a seguire lo spettacolo "Stravagando: racconti, canzoni e stonature involontarie" di e con Marco Rinaldi.

Stravagando è un viaggio musicale che svela segreti, aneddoti e curiosità riguardanti alcune tra le più belle canzoni degli ultimi decenni. Con stile ironico e scanzonato, Marco Rinaldi, nella doppia veste di narratore e musicista, analizza la storia della composizione di un brano o i risvolti particolarmente soprendenti del testo.

Lo spettacolo è divertente e consente al pubblico di scoprire come un’impresa sportiva sia in grado di stimolare uno dei più grandi compositori sudamericani, e come il destino faccia pagare a Billy Joel un conto particolarmente salato in cambio del successo planetario della sua canzone più celebre

Gli spettatori si emozionano e ridono ascoltando la potenza evocativa dei capolavori del duo Mogol/Battisti scoprendo risvolti inaspettati di “La canzone del sole”, “Emozioni” e, soprattuto “Innocenti evasioni”, e si divertiranno con altre storie e con alcuni aneddoti riguardanti i Beatles e Paul Mc Cartney.

Info e prenotazioni al numero 010 8600316