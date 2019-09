Recital "Ridendo, quindi sul serio"

Recital con musiche dal vivo dei libri di Elisabetta Violani:

- Scrivere per non morire. Memorie tragicomiche di un' ex ricercatrice.

- Cronache dal Quartiere Galleggiante.

- Racconti per fuori di testa.

Con:

Elisabetta Violani, voce

Mafalda Mannu, voce

Gloria Banti, voce

Laura Lunetta, chitarra

Renzo Matta, voce e chitarra

Regia di Mafalda Mannu.

