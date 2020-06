"RecitalCanTango" con Fabio Armiliato a Nervi

Domenica 26 luglio alle 21,15 ai Parchi di Nervi andrà in scena "RecitalCanTango" con Fabio Armiliato e, al pianoforte, Fabrizio Mocata.

Fabio Armiliato è un famoso tenore nato a Genova e ha studiato al Conservatorio genovese “Niccolò Paganini”, ha debuttato giovanissimo come Gabriele Adorno nel Simon Boccanegra, cominciando una carriera artistica che lo ha portato ad affrontare i ruoli più importanti del suo registro vocale nei più prestigiosi teatri del mondo.

Artista eclettico, ha inoltre creato nel 2014 assieme al pianista Fabrizio Mocata il progetto Recital CanTango, dedicato alle Tango Canciones di Carlos Gardel e al loro legame con il Belcanto, il Melodramma italiano e, in particolare, con la figura del grande tenore e compositore Tito Schipa, autore di alcuni Tanghi davvero interessanti e poco noti al pubblico italiano.

Il progetto è stato presentato nel 2015 presso la Fondazione Arturo Toscanini di Parma, per poi andare in tournée in teatri e Festival internazionali, in occasione dell’80° della morte di Gardel e il 50° della morte di Tito Schipa.

Fabio Armiliato ha collaborato con i più importanti registi e direttori d’orchestra, tra questi nominiamo i già citati J. Levine, Z. Mehta, R. Muti, A. Pappano e inoltre, B. Bartoletti, M. Chung, G. Sinopoli, N. Santi, M. Viotti, F. Luisi, V. Sutej, D. Renzetti, S. Young, E. Queler, C. Rizzi, D. Gatti, R. Palumbo e M. Benini.

Armiliato ha debuttato come attore protagonista in uno degli ultimi film di Woody Allen dal titolo To Rome with Love, uscito in tutti i cinema del mondo nel 2012, riscuotendo un sorprendente unanime straordinario consenso di pubblico e di critica e per cui è stato premiato con lo speciale “Oscar della Lirica 2012”.