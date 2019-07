Posidonia Green Festival: tre giorni di cultura e divertimento "sostenibile" a Recco

Arte e natura si intrecciano nell'ambito del Posidonia Green Festival di Recco. Dal 19 al 21 luglio 2019 il comune rivierasco si riempie di conferenze, fotografia, street art, ecofiera, musica, arte, natura, cinema, workshop e laboratori.

Per quanto riguarda l'ecofiera, in particolare, si tratta di una vetrina attenta ai progetti legati alla sostenibilità e all’ecologia con particolare attenzione all’ecosistema marino. Partecipano ONG, imprese, fondazioni, enti istituzionali e progetti innovatori, con presenza di workshop e degustazioni e attività per il pubblico.

Tutte le attività saranno gratuite.

Un progetto per la cultura ambientale

Il progetto di Posidonia Green promuove una cultura ambientale nelle persone e nelle organizzazioni attraverso l’arte, la cultura, la cooperazione e la formazione. Si propone di creare agenti di cambiamento tra le imprese, le istituzioni, gli opinion leader, manager, professionisti e cittadini in generale, per catalizzare la transizione verso la sostenibilità. Oltre che a Recco, il Posidonia Green Festival si svolge anche ad Alicante a settembre, e a Barcellona a ottobre.

Programma

Venerdì 19 LUGLIO

17:00/24:00 Ecofiera

18:00 Street Band + Parata con Mostro di Plastica

18:30 Laboratorio per bambini Orquestra RiuSonica (Costruzione di strumenti musicali con materiale riciclato)

19:30 Aperitivo scientifico #TargetPlasticFree con @Worldrise

20:30 Conferenza con aperitivo: speech su Raccolta differenziata con AMIU, ZeroWasteLiguria e Comune di Recco

21:30 Cinema Ambientale con dibattito The climate limbo (40’) di Francesco Ferri e Paolo Caselli

22:30 Concerto dei Reggae Monkeys

Sabato 20 LUGLIO

10:00/24:00 Ecofiera

17:00, 18:00, 19:00, 21:00 Laboratorio per bambini e adulti di Slackline contro la plastica con Thiago Oliveira “Atleta Gibbon Italia” (sessioni di 45′, contributo minimo 5€)

18:00 Laboratorio di riciclo artistico sul riutilizzo delle plastiche monouso a cura di Posidonia Green Project con Matteo Cretti e Alice Piscitelli

18:00 Laboratorio per bambini su fauna marina a Cura di Ziguele

18:30 Batucada di Samba e Roda di Capoeira con Associazione Italiana Capoeria Angola Genova

19:30 Esposizione delle opere di Annarita Serra e speech con l’artista

20:30 Conferenza con aperitivo: speech sulla contaminazione plastica nei mari e la nuova legge europea sull’eliminazione delle plastiche monouso entro il 2021 + firma del protocollo Salvamare con Vanessa Sarah Salvo di Surfider Spain, Area marina protetta di Portofino, Arpal Liguria e Claudia Cattaneo Interreg Marittimo PrismaMED

21:30 Cinema Ambientale con dibattito Mission Blue di e con Silvya Earle

22:30 Spettacolo comico di Circo Aereo dell’artista francese Emmanuelle Affergan

23:00 Concerto Reggae di Jo Choneca

Domenica 21 LUGLIO

10:00/24:00 Ecofiera

11:00 17:00, 18:00, 19:00 Laboratorio per bambini e adulti di Slackline contro la plastica con Thiago Oliveira “Atleta Gibbon Italia” (sessioni di 45′, contributo minimo 5€)

11:00 Prova in mare gratuita con attività Outdoor di SUP, Kayak e Snorkeling in collaborazione con Decathlon

12:30 Aperitivo con concerto Orchestra RiuSonica e dibattito su contaminazione della plastica in mare

15:30 Pulizia della spiaggia e del fondo marino in collaborazione con Decathlon Genova, BlackWave e Surfrider Genova

17:30 Spettacolo di teatro per bambinI “Cacche spaziali” a cura del Teatro dell’Ortica prodotto da IREN e FONDAZIONE AMGA

19:00 Aperitivo con dibattito sull’importanza della pulizia delle spiagge con Surfider Genova

20:30 Speech su Cetacei e Mar Ligure a cura dell’istituto Digital Whale-Balene Milano e Sea Shepherd Italia

21:00 Teatro e Musica di e con Lorenzo Malvezzi con lo spettacolo “Canzoni dal vecchio e il mare di Ernest Hemingway“