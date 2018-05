"Assaggia la Liguria": serate gourmet aspettando la Festa della Focaccia di Recco

Enoteca Regionale della Liguria, Consorzi di Tutela dell’olio extravergine Riviera Ligure DOP e del Basilico Genovese DOP insieme per l’iniziativa “Assaggia la Liguria”, inserita nell’ambito del bando di Regione Liguria PSR 2014 – 2020, progetto a sostegno di attività per la formazione e promozione dei prodotti agricoli ed agroalimentari e relative associazioni di produttori.

I primi tre appuntamenti sono tutti a Recco: il 22 maggio da Manuelina, il 23 da Vitturin, il 24 da Ö Vittorio. In tutti e tre i casi è presente e fattiva la collaborazione del Consorzio della Focaccia di Recco col formaggio IGP in attesa della Festa della Focaccia di Recco che si svolgerà il 27 maggio. Occasioni per conoscere anche risvolti meno conosciuti in merito ai prodotti liguri ed avere consigli di ogni tipo per scelte, conservazione, ricerca personale.

L’obiettivo è la promozione della sempre maggiore conoscenza dei prodotti enogastronomici certificati liguri: vino, olio extravergine di oliva, basilico genovese e focaccia di Recco.

Durante le serate saranno presenti esperti del settore che presenteranno, spiegheranno e racconteranno le eccellenze liguri enogastronomiche. Importanti incontri di promozione culturale del patrimonio enogastronomico ligure.

Ristorante Manuelina

Martedì 22 maggio Ristorante Manuelina, via Roma 296 RECCO tel. 0185.74128

Menù “Assaggia la Liguria”

La Focaccia di Recco col formaggio IGP

Ravioli “matti” di Prescinseua, salsa al basilico GENOVESE DOP e pinoli croccanti

Bianco di morone al sale taggiasco,olio evo DOP e patate croccanti

Sfogliatina con Chantilly e fragole

Pigato di Albenga 2017 – Massaretti

Caffè

Prezzo Menù € 50,00 inclusi i vini.

Ristorante Vitturin

Mercoledì 23 maggio Ristorante Vitturin, via dei Giustiniani, 48 RECCO tel. 0185.720225

Menù “Assaggia la Liguria”

La Focaccia di Recco col formaggio IGP

Polpo croccante su crema di basilico genovese D.O.P.

Trofiette di madia al pesto

Antico cappon magro genovese con olio riviera ligure D.O.P.

Latte dolce fritto

Vermentino Colle dei Bardellini 2017

Pigato Riera Ligure di Ponente 2017

Caffè

Prezzo menù € 45 euro a persona inclusi i vini.

Ristorante Da O Vittorio

Giovedì 24 maggio Ristorante Da Ö Vittorio, via Roma 160 RECCO tel. 0185.74029

Menù “Assaggia la Liguria”

Aperitivo “La Risacca” Coop delle 5 terre

con Frixoe di boraxi

La Focaccia di Recco col formaggio IGP

Rose di picagge all’Andrea Doria con basilico genovese DOP

Orata in trionfo con noci S. Jacques, patate quarantine e salsa all’olio extra vergine riviera ligure DOP

Scrigno di mele e pistacchio con crema inglese alla cannella

Bianchetta genovese doc 2017 az. Agr. Pino & Gino

Caffè

Prezzo menù € 50 euro a persona inclusi i vini.