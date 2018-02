"Reality" al Teatro dell'Archivolto

Cosa è la realtà? Cosa è reale a teatro? Forse sono queste le suggestioni che guidano una straordinaria coppia scenica, formata dall’autrice-attrice Daria Deflorian con il performer e autore Antonio Tagliarini. I loro spettacoli hanno riscosso successo in tutta Europa per la cifra unica, stralunata, sospesa, struggente.

E Reality, del 2012, in scena all'Archivolto il 22 e 23 febbraio 2018, non fa eccezione. Riflessione sulla realtà, sull’essere anonimi e unici, speciali e banali, lo spettacolo evoca Janina Turek, la donna polacca che per cinquant’anni ha annotato “i dati” della sua vita: quante telefonate aveva ricevuto e chi aveva chiamato (38.196); dove e chi aveva incontrato e salutato (23.397); quanti appuntamenti aveva fissato (1.922); quanti regali aveva fatto (5.817); quante volte aveva giocato a domino (19); quante volte era andata a teatro (110); quanti programmi televisivi aveva visto (70.042).

Questo enorme elenco è lo spunto che consente a Deflorian/Tagliarini di scorrere la vita – propria e altrui – partendo proprio dai dettagli, dall’apparente banalità del quotidiano.

Spiegano gli autori: «Non si tratta di mettere in scena o fare un racconto teatrale attorno a Janina Turek, ma di dialogare con quello che sappiamo e non sappiamo di lei e di creare una serie di corto circuito tra noi e lei e tra noi e il pubblico attorno alla percezione di cosa è la realtà».