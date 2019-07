Il Re Raviolo: la sagra della tradizione torna a Cogorno

L’U.S.D. Cogornese invita grandi e piccini a Cogorno (località Belvedere) il 5, 6 e 7 luglio 2019 per tre serate all’insegna della gastronomia e della musica.

Si è giunti infatti alla 14esima edizione de "Il Re Raviolo", un'antica sagra della tradizione in cui si fonde la passione per la cucina ai prodotti locali, per offrire una cascata di sapori della nostra terra.

Il raviolo è l’icona delle nostre valli, il piatto nobile che ha unito per centinaia di anni culture, amicizie, eventi, matrimonio e occasioni speciali. Nel fare i ravioli i cuochi della sagra utilizzano materie prime di qualità e tanta passione, e dalla fusione è nata una musica gastronomica con un unico obiettivo: la soddisfazione dell’avventore.

Ci sarà anche spazio per la musica: venerdì serata con l'orchestra Machò, sabato serata con Raf Benzoni e domenica Sabrina Borghetti.

Il ristorante apre tutte le sere dalle 19,30.