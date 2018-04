Raviolata con la maxi tavolata da 200 persone a Pra'

Sabato 26 maggio dalle ore 19 in via Fusinato, a Pra', si terrà la "Raviolata", organizzata da TheColorFriends e Ristorante Savio, in collaborazione con Civ Pra' Insieme, Vini Allara, Panificio Rocco, Panificio Pazzi di Pane, Pizza Pazza e Stemarpast.

La prenotazione è obbligatoria (massimo 200 persone) dal 26 aprile al 20 maggio a thecolorfriends@gmail.com oppure presso Rossi Elettrodomestici, M'Ama Non M'Ama e Hair Studio Unisex.

Menu:

Ravioli al ragù

Ravioli burro e salvia

Acqua

Dolce

Euro 10

L'intero ricavato sarà donato all'associazione Prorett Ricerca per contribuire all'acquisto di un incubatore di cellule.