"Ratelle, sciarbelle e...": teatro dialettale per gli sfollati del Morandi

Il Teatro dialettale Stabile della Regione Ligure intende portare un suo modesto contributo di solidarietà per le famiglie che hanno subito danni alle persone e alle cose dalla caduta del ponte Morandi. Grazie al patrocinio del Municipio Centro Ovest, venerdì 16 novembre alle ore 18, presso il centro civico Buranello di Sampierdarena, va in scena "Ratelle, sciarbelle e...". Si tratta di una commedia in dialetto genovese in tre atti di Vito Elio Petrucci, per la regia di Carla Lauro.

Lo spettacolo è a offerta libera: i contributi versati verranno donati alle famiglie degli sfollati.