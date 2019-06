Al via la rassegna "Bocca de mà": prima dell'apertura, un evento dedicato alla canzone d'autore

Sarà l'evento "La canzone d'autore: Boccadasse e dintorni" a precedere l'inaugurazione di Bocca de Mà, la quattro giorni di spettacoli tra musica e comicità che si terrà nel meraviglioso borgo che partirà proprio venerdì 21 e terminerà lunedì 24 giugno.

In occasione della Festa della Musica e nel giorno dell'inaugurazione della targa in onore di Luigi Tenco, alle 20.45, a Boccadasse, avrà luogo l'evento "La canzone d'autore: Boccadasse e dintorni". In un luogo fortemente simbolico per la canzone d'autore il cantautore Federico Sirianni e il giornalista Paolo Talanca approfondiranno i momenti salienti della storia della canzone autorale genovese, con la partecipazione di Ilaria Cavo, assessore alla Cultura di Regione Liguria. L'evento, a metà tra canzone e narrazione, avrà l'obiettivo di ripercorrere la storia cantautorale genovese e quello di celebrare il borgo di Boccadasse che ha visto nascere le canzoni di Tenco, De André e Paoli e ha ospitato il primo incontro tra Fabrizio De André e Dori Ghezzi.

«Sarà un incontro speciale ed emozionante, durante il quale affronteremo il tema della magia dei luoghi nella città di Genova, lo scenario che diede il via alla canzone d'autore come la conosciamo oggi - afferma l'assessore Ilaria Cavo - Sarà interessante approfondire il rapporto tra due grandi come De André e Tenco, incontratisi grazie alla canzone Quando, una sinergia possibile solo in una città come questa. Ascolteremo le loro canzoni esemplari e avremo modo di parlare del progetto Cantautori nelle scuole che valorizza la scuola genovese come forma di letteratura, senza dimenticare la Casa dei Cantautori che sorgerà non lontano da qui e sarà una realtà fondamentale per tramandare la nostra grandissima tradizione».

A seguire, alle 21.30 si darà ufficialmente il via alla Rassegna Bocca De Mà con la prima delle quattro serate che vedrà come protagonista il mondo dei musical proposto dalla compagnia T&M Live.

Sabato 22 giugno sarà invece il momento di tornare tutti un pò bambini con le sigle dei cartoni proposte dalla band Anima Cartoon.

Imperdibile l'appuntamento con la serata del 23 giugno dove ad alternarsi sul palco saranno la danza con l'Officina dell'Arte e le ballerine di tap dance Giulia Gragnani e Romina Uguzzoni, la comicità di Enzo Paci, il tango sul mare con quattro coppie di ballerini e la musica folk della band dialettale dei Trilli.

A concludere la rassegna sarà lunedì 24 giugno la musica di Fabrizio De Andrè con la Tribute Band London Valour.

Bocca De Mà è organizzata dal Civ di Boccadasse e da alcuni volontari con il patrocinio, la partecipazione finanziaria e la messa a disposizione di beni del Municipio VIII Genova Medio Levante.

Ingresso libero con la possibilità di fare una donazione all 'Associazione Gigi Ghirotti Onlus