Rassegna d'arte contemporanea israeliana

S’inaugura sabato 6 luglio 2019 alle ore 17:00 nelle suggestive sale di Palazzo Stella a Genova, la rassegna d’arte contemporanea “Arte israeliana” organizzata da ICU - International Cultural Union di Israele in collaborazione con l’Associazione Internazionale Galleria “Il Collezionista” di Roma. La mostra resterà aperta fino al 20 luglio 2019 con orario dal martedì al venerdì 9:30–13:00/15:00–19:00, il sabato 15:00–19:00.

Questa mostra offre un incontro sociale e culturale tra il grande pubblico, gli artisti e le opere, che riflettono la cultura artistica israeliana, come parte della cultura creativa globale in generale, indipendentemente dal genere, dalla razza o dalla religione, essendo l'arte uno strumento creativo che unisce le persone, facilitando al contempo collaborazioni e ispirazione reciproca.

L'arte è uno spazio che permette di accettare l'altro, basato sulla consapevolezza e sulla realizzazione, creando un processo di apprendimento che ci insegna come vivere insieme, rispettando l’unicità di ogni persona, come individuo e come parte di un gruppo.

«Dobbiamo imparare – afferma il curatore Rami Azzam - dai diversi colori che si uniscono in un unico spazio a sostenere e accettare tutti, in particolare i diversi. Credo che l'arte dovrebbe collegare le persone, in modo da risvegliare la nostra creatività interiore. È mio onore essere curatore e collaboratore in un gruppo di artisti diversi e di talento, ognuno a modo suo, che rappresenta la cultura israeliana con le sue opere e invoca lo spirito creativo umano nella cultura israeliana e globale. Spero che questo evento culturale ci avvicini. Goditi l'arte e gli artisti: insieme possiamo imparare dai colori».

Artisti in mostra:

Tzipi Achishahar, Amikam Bar Garma, Sara Bettelheim, Rachel Bibi, Ruth El-Raz, Sagi Erez, Shlomit Lahat Hanani, Daniel Levy, Pnina Meiri, Oshrit Minz, Dvora Ortas, Tzivia Pouni, Nurit Rotbaum, Yaffa Shabat, Orly Shaked Solomon, Etty Lory Liz Shemesh, Drora Swartz, Oki Shwarz, Rachel Vizner, Anna Zinger, Ruth Zuker.